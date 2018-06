Si rifiutava di continuare a scivolare su uno skateboard in un asse di legno, tenuto al guinzaglio con una corda e bastonato, così un orso ha aggredito il suo domatore tra le urla del pubblico impaurito.

La vicenda non ha avuto conseguenze gravi sul domatore, ma ciò che è accaduto nel villaggio di Olkhovka, nella regione russa di Volgograd, dimostra ancora una volta l’inutilità del circo dove gli animali vengono privati della loro libertà, tenuti in cattività e sottoposti a stress e maltrattamenti.

Tante volte ne abbiamo parlato e continueremo a denunciare ciò che accade sotto il tendone di un circo. Gli animali vengono frustrati, bastonati, incatenati e spesso colpiti con l’uncino. Sedati per farli stare tranquilli, sono costretti a continui spostamenti e dormono sull’asfalto in minuscole gabbie.

Eppure c’è gente che ancora alimenta questo inutile business. Vedendo queste immagini viene da chiedersi: cosa c’è di educativo nel far vedere a un bambino un animale tenuto con una corda al collo e continuamente bastonato?

Siamo contenti chiaramente che al domatore non sia successo nulla di grave e che la vicenda si sia risolta al meglio, ma non possiamo condannare il comportamento dell’orso che si è semplicemente ribellato a una natura che non gli appartiene.

Cosa c’è da ridere nel vederlo scivolare su uno skateboard? L’orso è a disagio, nervoso, stressato, viene picchiato, la gente urla, i cellulari filmano: l’animale non ce la fa più: azzanna il domatore che alla fine riesce a divincolarsi.

Non sappiamo purtroppo cosa è successo dopo, possiamo solo sperare che l’orso stia bene e che non siano stati presi dei provvedimenti nei suoi confronti.

Aspettando che in Italia la legge che prevede il graduale superamento del circo con animali, faccia il suo corso, ricordiamo che esiste un’altra bellissima realtà sostenibile, quella del Circu du Soleil con straordinari artisti, uno spettacolo in cui non ci sono maltrattamenti, nessuno viene tenuto in catene e lontano dal proprio habitat naturale.

