Alcuni urlano appena li vedono in casa, eppure i ragni non vanno uccisi perché sono animali molto importanti in natura, ma non solo, portano dei benefici anche a noi. Ecco perché.

Così come la scutigera, parente stretto del millepiedi, anche i ragni svolgono un ruolo importantissimo nell’ambiente perché mantengono l’equilibrio ecologico. I ragni sono grandi predatori e riescono a mangiare da 400 a 800 milioni di tonnellate di insetti l’anno, infatti un ragno mangia ogni giorno l’equivalente del suo peso in insetti.

Hanno quindi un ruolo primordiale nell’ecologia perché senza di essi il mondo sarebbe letteralmente invaso da mosche, moscerini, zanzare, cimici e scarafaggi. Ecco perché se se ne vede uno in casa non bisogna ucciderlo, tant’è che questi aracnidi che visitano i nostri appartamenti, spesso per trovare riparo durante l’inverno, non sono né aggressivi e né pericolosi.

I ricercatori dell’Università della Carolina del nord hanno condotto uno studio proprio sui ragni. Nelle 50 case prese sotto esame, in tutte c’erano dei ragni e ragnatele. Come dicevamo ragni innocui che non attaccano l’uomo, ma aiutano a mantenere le stanze libere da insetti e parassiti.

E’ naturale temere i ragni perché sappiamo che ne esistono di specie velenose che non devono essere assolutamente avvicinate e toccate, ma non è il caso dei ragnetti che creano la loro ragnatela negli angoli delle nostre cantine.

Questo tipo preferisce evitare gli umani, quindi da oggi in poi provate ad avere un approccio diverso con questi animali e se proprio non ce la fate a vederli in casa, spostateli..ma senza ucciderli!

Leggi anche:

Dominella Trunfio