“Le Fær Øer sono una regione autonoma della Danimarca, il governo danese è connivente con la situazione e in passato ha inviato squadre di militari per difendere i cacciatori dagli attivisti e permettere che potessero proseguire la mattanza. Questo, nonostante la caccia alle balene sia proibita. Ignorando una moratoria internazionale, Fær Øer, Giappone, Islanda e pochi altri ignorano la normativa e proseguono più o meno indisturbati la caccia”, scrivono da Basta Delfinari.

100-150 pilot whales are currently being brutally slaughtered in the Faroe Islands in the first hunt of 2018 ~> https://t.co/Z4mmq1KUQZ #whaling #Faroes #stopthegrind #grindadráp pic.twitter.com/ljNRwu6QJK