Non è la prima volta che vi raccontiamo della splendida amicizia tra animali di diversa specie, questa bellissima storia ha come protagonista il cane Fred che ha adottato 9 piccoli anatroccoli.

La loro mamma è misteriosamente scomparsa, così Fred, un labrador di 10 anni, è diventato il loro papà accudendoli e nutrendoli come se fossero cuccioli suoi. Il cane e i piccoli vivono nel castello di Mountfitchet, un'attrazione turistica vicino all'aeroporto di Stansted nell'Essex.

Mentre la madre non si trova da nessuna parte, il personale che cura il giardino del castello, ha notato la nascita di questo amore paterno e adesso Fred è diventato l'ombra dei piccoli, seguendoli perfino nella nuotata quotidiana nel laghetto del castello normanno.

Proprio nel suo giardino ci sono tantissimi cani salvati dalla strada che vivono in libertà e vengono accuditi dal personale che ha in gestione lo stabile. Fred è, invece, di proprietà di Jeremy Goldsmith, gestore della fortezza.

Così il personale in un primo momento molto preoccupato per la fine dei nove anatroccoli senza mamma, gioisce adesso nel vedere queste immagini:

"Lo adorano e lui adesso fa il papà. Ma il tutto è solo temporaneo: fra un paio di settimane gli anatroccoli saranno indipendenti e sceglieranno da soli se rimanere al castello o se andarsene", ha detto Goldsmith.

Dominella Trunfio

