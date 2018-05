Morire d'amore. Per due specie di marsupiali pare sia letterale. Il governo australiano ha infatti dichiarato gli Antechinus dalla coda nera e gli Antechinus dalla testa argentata a rischio estinzione a causa di sessioni di accoppiamento troppo lunghe, che farebbero collassare gli organi interni. L'allarme è stato lanciato dalla Queensland University of Technology (Australia).

Sembra che anche i cambiamenti climatici giochino un ruolo, così come i predatori, ma l'eccessivo testosterone prodotto durante gli incontri amorosi farebbe da padrone. Per una volta, dunque, l'uomo non è il principale colpevole.

Gli Antechinus erano stati scoperti già qualche anno fa: sono dei piccoli marsupiali, simili a topi, caratterizzati da attività sessuale molto intensa. Gli accoppiamenti possono infatti durare fino a 14 ore consecutive, passando da un compagno all'altro, tanto che un'unica cova di una femmina è in realtà stata fecondata da più maschi contemporaneamente.

Queste vere e proprie maratone d'amore generano livelli di testosterone tali da danneggiare gli organi interni fino al collasso. E così i maschi, normalmente, non vivono più di un anno (le femmine invece, sopravvivono più a lungo). Troppo poco per garantire continuità alle specie.

Le incredibili prestazioni di questi piccoli animaletti erano note fin dal 2014. Ed era stato dimostrato già allora che durante l'accoppiamento i livelli di ormone dello stress aumentano drammaticamente, causando il collasso dei maschi, i quali spesso muoiono prima della nascita dei piccoli.

Solo ora, comunque, si sono visti gli effetti devastanti (e suicidi) sulle specie, già minacciate dai predatori e dai cambiamenti climatici, dichiarate ufficialmente a rischio estinzione. Oggi, infatti, gli Antechinus dalla coda nera e gli Antechinus dalla testa argentata vivono soltanto in tre aree del Queensland, stato nord-orientale dell'Australia, e la popolazione stimata è di meno di 250 esemplari.

Cosa fare dunque? I ricercatori della Queensland University of Technology propongono di separare i maschi dalle femmine, facendo incontrare i primi solo con una femmina per volta, in modo da evitare che gli ormoni salgano a livelli pericolosi.

Ma, chissà, magari anche questa soluzione è una forzatura umana. Forse i marsupiali preferirebbero morire "soddisfatti".

Roberta De Carolis

Foto: Queensland University of Technology