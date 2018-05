Un delfino è stato trovato morto su una spiaggia di Gungur, sulle coste del Gambia. Non si tratta della prima volta e questo sta allarmando la popolazione locale. Tra i principali timori vi è l'inquinamento marino provocato da una fabbrica cinese di lavorazione del pesce.

Il delfino è stato trovato una settimana dopo l'arresto di 6 giovani, per aver tentato di protestare contro le attività del Golden Lead. I ragazzi sono stati rilasciati su cauzione il 7 maggio.

Ma quella non è stata la fine del loro calvario. Il leader del gruppo, Sulayman Bojang, ha subito delle minacce. Gli è stato chiesto infatti di tacere sulle attività di Golden Lead.

Le foto strazianti del povero delfino sono state pubblicate su Twitter sabato da un'attivista che difende i diritti umani e degli animali, Farida Nabourema.

A dead dolphin was found on the beach of Gunjur in the #Gambia this Saturday morning. The pollution caused by Chinese company Golden Lead which drains its waste into the sea is disastrous. Some Gambian activists protesting against this were arrested last week. #Africansrising pic.twitter.com/Ma8GyqRn8S