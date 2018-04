Ha morso una capretta e poi ha pubblicato il video sui social forse pensando di creare ilarità tra gli amici virtuali, ma il filmato è stato intercettato dalle forze dell’ordine e adesso l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Cosa ci fosse da ridere ancora noi non l’abbiamo capito e a quanto pare neanche il popolo dei social che ha segnalato il video in cui R.F, trentottenne disoccupato di Anoia, in provincia di Reggio Calabria, morde con violenza una capretta.

Se non fosse che la notizia arriva direttamente dai carabinieri della Compagnia di Taurianova, potrebbe sembrare una bufala, ma purtroppo non lo è. Nel video, che dovrebbe essere stato rimosso proprio in queste ore, e che comunque avevamo deciso di non pubblicare vista la crudezza delle immagini e per evitare il rischio di emulazione, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, tiene in mano una capretta che bela dal terrore.

E' stato il Movimento animalista ad identificare e segnalare l'uomo. L’animale viene morso da R.F e rimane a mezz’aria sofferente, ma a quanto pare non la capra non era l’unica ad essere maltrattata. Nella stalla, con l’ausilio di personale veterinario dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria e delle guardie Ecozoofile di Cittanova e Reggio Calabria, i carabinieri hanno trovato anche suini, cani e ovini privi di tracciabilità per la mancata identificazione e registrazione. Tutti gli animali sono adesso posti sotto sequestro.

L’uomo, oltre al pagamento delle sanzioni comminate, dovrà quindi rispondere del reato di maltrattamento di animali che prevede una pena dai 3 ai 18 mesi di reclusione e una multa dai 5mila ai 30mila euro.

Dominella Trunfio