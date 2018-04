Denutriti perché senza acqua né cibo, feriti, maltrattati. Parliamo di cavalli, pony e asini dell’allevamento lager di Lunghezza, nella zona est di Roma, attualmente posto sotto sequestro. Ecco come aiutare gli animali sopravvissuti.

Un triste scenario quello che i carabinieri si sono trovati davanti. Ma finalmente dopo anni di esposti e segnalazioni, per sessanta animali si apre ora uno spiraglio di salvezza. Il Pubblico Ministero Antonio Clemente ha nominato Legambiente onlus e Progetto Islander custodi giudiziari degli equidi, le due associazioni insieme a Il Rifugio degli Asinelli e Italian Horse Protection onlus (che hanno denunciato a più riprese la situazione di Lunghezza), continueranno a collaborare per garantire a tutti gli animali una nuova vita.

La vicenda inizia oltre 20 anni fa, ma negli ultimi 5 anni si è assistito a un crescendo di denunce e di animali morti. Nell’area dove sono tenuti i cavalli c’è una sola struttura coperta, pericolante, con filo spinato, lamiere, ferri e tavole rotte tutto intorno. In più punti dell’area, abbandonati e senza alcuna protezione, si ammassano rifiuti tossico nocivi e speciali, come in una discarica abusiva.

Le dichiarazioni delle associazioni

“Dopo anni di esposti e segnalazioni, si è arrivati al sequestro di questo macabro luogo dove sono morti diversi equidi e dove gli altri animali, sopravvissuti, rischiavano la stessa fine”, dichiara Nino Morabito, responsabile benessere animale Legambiente.

Adesso però inizia una grandissima operazione di recupero e riabilitazione psico-fisica di tutti gli animali oltre che di trasferimento in luoghi idonei che li possano accogliere”, dichiara Nicole Berlusconi, presidente di Progetto Islander.

E ancora:

"Lavorare insieme è uno strumento formidabile. Adesso abbiamo davvero bisogno dell'aiuto di tantissimi cittadini e delle istituzioni per portare a compimento la salvezza degli animali che sono scampati alla morte”, dichiarano Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection e Barbara Massa, responsabile nazionale Il Rifugio degli Asinelli.

Proprio per questo motivo, mentre sono in corso le operazioni per cure veterinarie, alimentazione e il trasferimento in uno o più siti idonei, le associazioni in questione lanciano un appello a tutti gli amanti degli animali che vogliono dare il loro contribuito e collaborare al benessere di questi equidi, rendendosi disponibili per un’adozione concreta oppure decidendo di fare una donazione per sostenere i costi di mantenimento, cure, ricoveri in clinica, trasporto e alimentazione e dare così un futuro migliore ai nostri amici a quattro zampe.

Cosa puoi fare tu per aiutare gli animali

Per le donazioni a Legambiente Onlus, clicca qui , nella causale specificare “sequestro cavalli lunghezza” decidendo l’importo della donazione.

Per le donazioni a Progetto Islander clicca qui oppure con bonifico bancario intestato ad Associazione Progetto Islander IBAN: IT53 C033 5901 6001 0000 0078 314 Causale: Sequestro Lunghezza.

Per contattare Legambiente clicca qui

Per contattare Progetto Islander clicca qui

Cavalli sempre più maltrattati:

Dominella Trunfio

Foto: Legambiente