Non c’è stato niente da fare per uno dei cinque elefanti rimasti coinvolti in un incidente in Spagna, le ferite riportate erano troppo gravi e l’animale da circo è morto poco dopo lo schianto.

Lunedì pomeriggio nella città di Pozo Cañada vicino ad Albacete, nella regione della Murcia, un camion sul quale viaggiavano cinque elefanti è stato coinvolto in un incidente, mentre il conducente non ha riportato alcuna ferita, diversa sorte è toccata ai pachidermi.

La polizia sta ancora indagando sulla dinamica, ma secondo una prima ricostruzione fatta dalla Bbc, subito dopo lo schianto gli elefanti sono fuggiti dal veicolo che li trasportava e impauriti hanno occupato la carreggiata dell’autostrada nella Spagna sud orientale.

Come dicevamo, uno degli elefanti è morto, mentre altri due sono rimasti feriti. Secondo la polizia locale si tratta di un camion da circo che li trasportava da una città all’altra per uno spettacolo.

Tras el #accidentes de esta tarde en la A30 en #PozoCañada y restablecido el tráfico, los 4 elefantes estarán cuidados en nuestro pueblo hasta que sean trasladados en los próximos días pic.twitter.com/l77sYywpWL — Ayto Pozo Cañada (@Ayto_PozoCanada) 2 aprile 2018

Per recuperare gli animali feriti dalla carreggiata è stata usata una gru e il tutto è stato documentato sui social anche da Gregorio Serrano, direttore del dipartimento governativo e responsabile della rete di trasporti su strada della Spagna.

Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 aprile 2018

A-30 cortada por caída de camión con elefantes sueltos en la calzada. Cortada autovía dirección Murcia a la altura de pozo Cañada. pic.twitter.com/z0tPg6KDZo — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) 2 aprile 2018

Ci sembra purtroppo inutile ormai ribadire che questo è l'ennesimo episodio che poteva essere evitato e che vede protagonisti gli animali da circo, sempre più bistrattati e sballottati da una parte all'altra senza tener conto del loro benessere. Tante volte vi abbiamo raccontato di cosa succede in molti circhi di tutto il mondo dove leoni, tigri, elefanti e tanti altri animali vengono frustati, bastonati, vivono in gabbie sporche e minuscole e con catene alle zampe.

Dominella Trunfio

