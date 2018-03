Caprioli, uno spettacolo bellissimo è stato fotografato tra Veneto e Friuli dove sono stati avvistati circa 40 caprioli, diretti verso la spiaggia friulana di Lignano Sabbiadoro (Udine). Alcuni di loro hanno raggiunto il mare a nuoto.

A documentarlo è stato Giosuè Cuccurullo, presidente del Comitato Riserva Naturale Foce del Tagliamento, autore delle immagini. I caprioli sono stati fotografati proprio lungo la foce del fiume Tagliamento mentre si dirigevano verso il mare, da Bibione a Lignano.

“Non serve andare molto lontano per scoprire le bellezze della natura....le abbiamo a casa nostra !” si legge sul sito della riserva e sulla pagina FB

Il Tagliamento è considerato uno dei fiumi meno antropizzati d’Europa. Lungo entrambe le sponde la vegetazione cresce seguendo i ritmi della natura, senza alcuna contaminazione umana. Non a caso è presente una ricca biodiversità, in cui convivono in tutto il loro splendore la flora alpina e le piante mediterranee.

Qui i caprioli vivono indisturbati. Dal canto suo, il Tagliamento è un luogo quasi magico, che preserva una morfologia a canali intrecciati, è formato cioè da una rete di canali d'acqua intrecciati fra loro all'interno di un alveo ghiaioso profondo. Per questa sua caratteristica, insieme all'unicità dell'ecosistema fluviale, viene chiamato il Re dei fiumi alpini.

Non solo caprioli. Nell'area attraversata dal Tagliamento vivono anche numerose specie animali rare o scomparse nel resto della pianura padana a causa dell'azione umana, tra cui il gheppio, la volpe e la faina. Il letto del Tagliamento funge anche da corridoio migratorio per varie specie di uccelli migratori.

Secondo Cuccurullo, vi è una forte espansione numerica dei caprioli nella zona. Un luogo davvero bello, molto amato e visitato solo a piedi e in alcuni in tratti in bicicletta.

Francesca Mancuso

Foto: Giosuè Cuccurullo