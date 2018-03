C’è talmente tanto freddo che le cicogne hanno le ali congelate e sono impossibilitate a volare. Per fortuna, i cittadini si stanno mobilitando per salvarle: c’è chi ha aperto le porte di casa propria per metterle al sicuro vicino alla stufa.

E’ emergenza maltempo in Bulgaria, dove le temperature sono sotto lo zero e nonostante l’equinozio di primavera, la neve ha raggiunto i 15 centimetri. Il ritorno di Buran sta destabilizzando molti paesi e creando pesanti disagi.Nelle gelide campagne bulgare anche le cicogne ne sono vittime dirette con gravi segni di ipotermia e ali congelate.

Per loro si sono mobilitate tante famiglie di contadini che stanno provvedendo a dargli cibo, acqua e soprattutto calore.Sono diversi i comuni che hanno organizzato gruppi di salvataggio, soprattutto perché secondo gli esperti, sarebbero centinaia i volatili in difficoltà.

Con le ali congelate non possono volare e questo può portarli lentamente verso la morte.Ma in queste bellissime immagini riprese sul web possiamo vedere come tutti siano stati contagiati da questa gara di solidarietà nei confronti delle cicogne. C'è chi ha costruito dei rifugi e chi le ha accolte sul divano di casa, davanti alla stufa.

C'è chi le asciuga con il phon:

C'è chi le porta al sicuro:

Guardate:

Anche in Italia possiamo fare qualcosa per i nostri amici volatili non migratori in difficoltà. Pensavamo di esserci lasciati il freddo alle spalle, ma ancora in molte regioni la primavera tarda ad arrivare, per gli uccellini possiamo ad esempio realizzare delle palle di grasso e semi o delle semplici mangiatorie e casette fai da te.

Dominella Trunfio

