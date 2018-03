Il suo salvataggio aveva commosso tutto il web, la foto del capriolo ferito e salvato in strada da uno spazzaneve aveva fatto il giro della rete, ma purtroppo l’animale non ce l’ha fatta, nonostante le cure.



A darne notizia è il Messaggero veneto che riporta una dichiarazione della forestale di Villa Santina:

“La bestiola presentava fratture alle zampe posteriori e alla spina dorsale e non ce l’ha fatta”.

Purtroppo non è una storia a lieto fine, quella del capriolo ferito trovato accanto al guardrail lungo la strada della Carnia, nella via che porta da Val Pesarina a Prato Carnico in Veneto, da uno spazzaneve. Ecco come sono andate le cose.

Stefano De Conti è uno spazzaneve che tutte le notti pulisce le strade dal manto bianco, il 6 marzo però durante il suo giro aveva incontrato un piccolo capriolo ferito. A fianco della carreggiata l’uomo aveva notato una macchia scura.

Il capriolo probabilmente era scivolato da una rupe ferendosi nell’impatto con il suolo e l’uomo non se l’era sentita di lasciarlo al gelo. Non è raro trovare nella zona animali selvatici feriti, ma non sempre è possibile avvicinarli.

Stefano, in attesa della forestale di Villa Santina e del veterinario, aveva tenuto al caldo il capriolo, mettendolo sul camion. L’animale si era sentito al sicuro tanto da lasciarsi perfino accarezzare: