Le rare immagini delle meduse che sembrano fuochi d'artificio (FOTO e VIDEO)

Sembra l’esplosione di un fuoco d’artificio, in realtà sono i tentacoli di una medusa. Le riprese nelle acque del Messico di un gruppo di scienziati hanno del meraviglioso.

La vastità delle profondità oceaniche nasconde ogni sorta di cose misteriose, vive e non. E poco prima del nuovo anno alcuni scienziati a bordo della nave da ricerca E/V Nautilus, mentre cercavano un “campione di granchio”, hanno catturato filmati di una autentica esplosione di bellezza.

Ebbene, a 1225 metri di profondità nell’Arcipelago di Revillagigedo al largo della Baja California, in Messico gli studiosi hanno avuto un incontro casuale con una Halitrephes maasi jelly, un'idromedusa che si trova in acque temperate e tropicali.

A metà strada tra una medusa e dei fuochi d’artificio, nel video degli scienziati si vede chiaramente come i canali radiali che muovono i nutrienti attraverso la campana di gelatina formino un motivo a stella che riflette le luci del veicolo con chiari spruzzi di giallo e rosa.

" Ma senza le nostre luci questa gelatinosa bellezza scivola invisibile nell'oscurità ", si legge sul sito del Nautilus. A significare quanto si renda bella ai nostri occhi una simile bellezza della natura.

Il progetto in corso sta attualmente raccogliendo dati biologici e geologici sulle montagne sottomarine oceaniche di questa parte in gran parte inesplorata del Pacifico orientale, nella speranza di comprendere meglio il loro ruolo in un quadro più ampio.

Leggi anche:

Questo incontro casuale è uno dei tanti che la missione di esplorazione ha già avuto occasione di fare, tra cui avvistamenti di misteriose macchie viola e di un adorabile calamaro dagli occhi sporgenti. La scienza è una disciplina impegnativa, ma sono questi momenti di pura meraviglia e di autentica scoperta che la rendono ancora più bella e utile.

Germana Carillo