È arrivato finalmente il no ufficiale per il delfinario di Rimini. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 21 gennaio (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2015), il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla chiusura della struttura (15A00353), emesso il 5 dicembre 2014.

Il Decreto, emanato di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Agricole, prevede il rifiuto della concessione di licenza di giardino zoologico al Delfinario di Rimini, e ne sancisce di conseguenza la chiusura. Il Ministero dell'Ambiente non ha quindi ritenuto idoneo il Delfinario di Rimini alla concessione della licenza di giardino zoologico, ai sensi del Decreto Legislativo 73/2005.

Nonostante non avesse mai ottenuto questa indispensabile licenza, il delfinario di Rimini è rimasto aperto al pubblico per quasi un decennio proponendo spettacoli con delfini, fino al sequestro preventivo degli animali e al loro trasferimento nell'acquario di Genova, avvenuto a settembre del 2013, e disposto della Procura della Repubblica di Rimini in seguito al sopralluogo degli agenti del servizio Cites del Corpo Forestale dello Stato avvenuto il 31 luglio 2013, scaturito da numerose segnalazioni della LAV e di altre associazioni.

"Questa è lo stop definitivo ad ogni tentativo da parte della struttura di continuare ad operare al di fuori della legge", commenta la LAV.

Ma si tratta di una vittoria a metà. Fatta la legge, trovato l'inganno. Come ricorderete, infatti, la scorsa estate il Comune di Rimini aveva concesso alla struttura la licenza di spettacolo vagante. Niente più delfini, ma la struttura ha continuato a lavorare lo stesso. La riapertura è avvenuta con l'utilizzo di leoni marini, sottoposti a regole meno restrittive rispetto ai delfini.

Non resta che sperare che il no del decreto scoraggi il Comune di Rimini a concedere di nuovo alla struttura di operare.

Roberta Ragni

