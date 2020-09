Erutta il vulcano Sangay, esplosione impressionante: un’intensa pioggia di cenere si abbatte sulle città dell’Ecuador

Il vulcano Sangay in Ecuador sta facendo registrare un aumento della sua attività e in molte città del paese sta cadendo una vera e propria intensa “pioggia” di cenere. Cinque città del Chimboraz, nella zona andina dell’Ecuador in queste ore stanno facendo i conti con una coltre di cenere e l’aria irrespirabile, e sono completamente paralizzate.

A confermarlo è stato il Servizio nazionale per la gestione dei rischi e delle emergenze (SNGRE). Da ieri e ancora adesso, la cenere sta ricoprendo anche le città di Guayas e Los Ríos. Vista anche la scarsa visibilità è stato chiuso l’aeroporto José Joaquín de Olmedo. Le unità di monitoraggio degli eventi avversi di SNGRE riferiscono che, fino ad ora, è stata registrata un’intensa caduta di cenere vulcanica nei cantoni di Guamote, Alausí, Chunchi, Pallatanga e Cumandá, in tutta la provincia del Chimborazo. Secondo l’Istituto Geofisico, i modelli di dispersione delle ceneri hanno un’alta probabilità di caduta di cenere anche nelle province di Bolívar, Guayas e Los Ríos, e meno probabilità di raggiungere Santa Elena e Manabí.

#Ecuador

La impresionante explosión registrada está tarde en el Volcan Sangay. Una nube densa de ceniza mantiene en alerta a la población. Al menos 22 cantones de cinco provincias de Ecuador han reportado caída de ceniza. pic.twitter.com/06oPrFJr9H — TCS Noticias (@tcsnoticias) September 21, 2020

Ieri il vulcano Sangay ha registrato un aumento significativo del livello di attività eruttiva. In particolare, si sono verificate esplosioni ed emissioni di ceneri molto più energiche di quelle osservate nei mesi precedenti. Il vulcano aveva prodotto ceneri anche il 10 settembre scorso ma i livelli raggiunti in queste ore sono ben più elevati.

⚠️ Atención | Producto de la actividad del volcán #Sangay, desde el @IGecuador se alerta sobre la posible caída de ceniza en varias provincias, @Riesgos_Ec mantiene el monitoreo constante y recomienda tomar las respectivas medidas de autoprotección | #EcuadorPrevenido pic.twitter.com/3F1vDjTnZh — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) September 20, 2020

Esso è il vulcano più attivo nel paese ed è conosciuto per l’esplosione di dense nubi di cenere, che dal 1976 hanno costruito una cupola.

“I cambiamenti più significativi si sono verificati da agosto con l’emissione di colata lavica dalla cupola in sommità; quest’ultima potrebbe aumentare la probabilità di esplosioni più grandi, che potrebbero distruggere parzialmente o totalmente la cupola e conseguentemente generare colonne di emissione di ceneri di maggiore altezza e il verificarsi di flussi piroclastici di maggiore portata”.

La grande nube di cenere è stata avvistata anche dai satelliti. Stando alle cifre prodotte dall’Istituto geofisico dell’Ecuaro, ha un’altezza tra 6 e 10 km e sovrasta il cratere del vulcano. Secondo l’Istituto, la parte più alta del nuvola si è spostata in direzione est, mentre la parte inferiore si dirige a ovest del vulcano. A causa delle condizioni meteorologiche, non è stato possibile effettuare osservazioni dirette.

#IGAlInstante Informativo VOLCÁN SANGAY No. 112

DOMINGO, 20 SEPTIEMBRE 2020

Hoy desde las 18h20TL las imágenes satelitales muestran una nube de ceniza del Volcán Sangay moviéndose en dirección occidente-noroccidente. https://t.co/rKgXW89BqS — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 21, 2020

Ciò che però si può notare è la spessa coltre di cenere che sta ricoprendo i centri abitati.

Tante le immagini e i video pubblicati sui social:

Fuerte caída de ceniza en vía a Samborondón, provincia del Guayas pic.twitter.com/Eptfw1e0d0 — 🇪🇨 C.U.P.S. (#QuédateEnCasa 🏠) (@Cupsfire_gye) September 20, 2020

Ojos de Águila @cscgye capta caída de ceniza del proceso eruptivo del volcán #Sangay en el centro de #Guayaquil, solicitamos a la población tomar precauciones. Trabajamos #PorTuSeguridad pic.twitter.com/vY09LbtP7P — CSCG (@cscgye) September 20, 2020

#ATENCIÓN | Cantón #Alausí cubierto de ceniza por el volcán #Sangay. Ciudadanos reportan el estado de la ciudad pasadas las 8h00. ⤵️ pic.twitter.com/wzSksgUK3D — Priscila Salazar (@PriscSalazari) September 20, 2020

Molto probabilmente verrà dichiarato lo stato di calamità naturale.

Fonti di riferimento: Istituto Geofisico Ecuador

