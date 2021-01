Violenta esplosione nella centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia

Una violenta esplosione pianificata si è verificata durante i lavori di costruzione presso la centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia. Si tratta di un impianto in costruzione dalla russa Rosatom.

La detonazione ha causato danni alle case vicine, come spiegato dall’amministrazione del governatore provinciale, che ora ha avviato un’indagine sull’accaduto.

Secondo i media locali sarebbero state distrutte ben 86 abitazioni per via dell’esplosione di dinamite.

La prima centrale nucleare turca, inaugurata nell’aprile 2018 , comprende quattro unità nucleari dotate di reattori VVER di generazione 3+ progettati in Russia. La capacità di ciascuna unità di potenza sarà pari a 1200 megawatt. La prima unità dovrebbe entrare in servizio nel 2023, mentre le restanti tre saranno collegate alla rete entro il 2026.

Ma la gente del posto ha paura. Anche perché pare non sia la prima volta…

Ma la Akkuyu Nuclear Corporation ha rilasciato una dichiarazione in merito che è molto minimizzante. collegando l’esplosione ai lavori di perforazione e sabbiatura programmati per la costruzione della strada di collegamento al sito della centrale.

Nel comunicato si afferma che proseguono gli studi di valutazione dei danni effettuati:

“Dopo il completamento di questi studi, i danni saranno risarciti. Akkuyu Nuclear Inc. fornisce tutto il supporto e l’assistenza necessari alle forze di sicurezza che conducono indagini dettagliate sulle cause dell’incidente in coordinamento con la società subappaltatrice. Dopo l’indagine, verranno prese le misure necessarie per prevenire tali incidenti in futuro ”.