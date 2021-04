Lo spettacolare video che documenta l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall

A marzo si è verificata l’eruzione del vulcano islandese Fagradalsfjall, a sud della penisola di Reykjanes, inattivo da 6mila anni, le cui immagini (sia foto che video) sono circolate sul web, inquietanti e spettacolari al tempo stesso.

E ora, a distanza di settimane, il fotografo Mike Mezeul ha pubblicato un video che documenta quello che è successo da allora, il vulcano infatti si è ulteriormente esteso ricoprendo la valle di lava.

Mezeul ha dichiarato che per documentare l’eruzione ha trascorso 8 giorni in Islanda, camminando per quasi 120 km dato che la zona è molto isolata. Correndo rischi importanti, dalla respirazione di elevate quantità di gas al rischio di rimanere intrappolato dai flussi di lava.

Nonostante tutto, è riuscito nella sua impresa. E il video è mozzafiato.

