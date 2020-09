L’UE fissa il valore soglia dei rifiuti in spiaggia: non potranno essere più di 20 ogni 100 metri

La Commissione Europea, in occasione del World CleanUp Day 2020, ha stabilito e comunicato il valore soglia per i rifiuti sulle coste.

Mozziconi di sigaretta, plastica monouso, attrezzature da pesca abbandonate e qualsiasi altro oggetto di dimensioni superiore ai 2,5 centimetri non dovranno essere più di venti ogni 100 metri di spiaggia.

Il valore è stato stabilito nell’ambito della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino della Commissione, che impone agli Stati membri di sviluppare e attuare strategie per proteggere l’ambiente marino.

Secondo gli esperti, rimanendo sotto la soglia dei 20 rifiuti ogni 100 metri si potrà tutelare l’ambiente difendendo la biodiversità e l’ecosistema marino dai pericoli e dai danni causati da plastica, microplastica e oggetti abbandonati.

“Questo accordo rafforza il nostro impegno verso la lotta contro i rifiuti sulle nostre spiagge e coste, con benefici per l’ambiente, la “Blue economy” e tutti noi. . Ora abbiamo un parametro più chiaro per ottenere mari puliti e sani e invito le autorità degli Stati membri a utilizzare questo valore concordato e ad adottare le misure necessarie per ottenere spiagge prive di rifiuti. La riduzione della plastica monouso insieme a una migliore gestione dei rifiuti e al potenziamento del riciclaggio ci aiuteranno a raggiungere questo obiettivo” ha dichiarato Virginijus Sinkevičius, Commissario per l’Ambiente.