Gli uomini inquinano di più delle donne: il loro stile di vita provoca il 16% di emissioni in più. Lo studio

Gli uomini hanno un maggiore impatto (negativo) sul Pianeta rispetto a quello delle donne. Uno studio condotto da Ecoloop e dalla Chalmers University, Svezia, in collaborazione con l’Università di Groningen, Paesi Bassi, ha calcolato come lo stile di vita maschile provochi il 16% in più di emissioni di quello femminile.

Studio condotto in una piccola parte del Pianeta, quindi sicuramente parziale, ma secondo gli scienziati indicativo di un trend: il riscaldamento globale provocato dalle attività umane è trainato di più dagli uomini che dalle donne, anche se la spesa globale non riporta significative differenze.

L’analisi, in particolare, ha confrontato uomini e donne single in Svezia e ha scoperto che le vacanze hanno causato più della metà di tutte le emissioni sia per gli uomini che per le donne, mentre nutrirsi di alimenti a base vegetale invece che con carne riduce le emissioni umane del 40%, così come passare alle vacanze in treno piuttosto che usare aerei o automobili.

Attenzione però: la spesa globale di uomini e donne non appare così diversa, ma quella condotta per i carburanti auto (benzina e diesel) è più alta tra gli uomini che tra le donne e appare questo il motore della significativa differenza di emissioni provocate dagli uomini rispetto a quelle delle donne.

La differenza nelle emissioni di uomini e donne non è dovuta a differenze di spesa, ma piuttosto a differenze nei modelli di spesa – spiegano i ricercatori. Gli uomini spendono solo leggermente più soldi delle donne, il 2%, ma emettono il 16% in più di gas serra. Ciò è dovuto a una serie di fattori come una maggiore spesa tra le donne per prodotti e servizi a bassa emissione come assistenza sanitaria, arredamento e vestiti, mentre gli uomini spendono molto di più (70% in più) per articoli ad alta intensità di gas serra come il carburante

L’analisi condotta non è focalizzata solo sulle differenze tra uomini e donne, ma questo dato emerge in modo chiaro da molteplici confronti effettuati anche sulle condizioni economiche: era già noto, ed è stato confermato, per esempio, che per le famiglie a basso reddito è il cibo la spesa più elevata mentre in quelle benestanti sono i viaggi.

E se una famiglia a basso reddito predilige, qualora possa permetterselo, viaggi più corti magari in treno, condizioni economiche più agiate spingono a traversate oceaniche in aereo, notoriamente più impattanti. E non è una novità che gli aerei siano particolarmente inquinanti.

Ma anche a parità di reddito – ed è questo il dato che rende la ricerca particolarmente significativa – la differenza di genere esiste, per motivi legati a scelte indipendenti dalle proprie condizioni economiche. In altre parole – statisticamente e in parole molto povere – le donne usano la stessa quantità di soldi in modo diverso, risultando con un minore impatto ambientale.

Nessun sessismo, un dato di fatto che deve far riflettere, uomini e donne, su quanto le nostre scelte di vita possano essere determinanti sul futuro del Pianeta.

