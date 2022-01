UniCredit rinuncia a investire nei combustibili artici per salvare l’ambiente (ma ancora non basta)

La mossa del colosso bancario è stata elogiata dalle associazioni ambientaliste, che contestano comunque un abbandono del carbone troppo lento

Spesso scegliamo di investire per il tramite dei nostri consulenti finanziari, senza neanche preoccuparci troppo di dove finiscano i nostri risparmi e quali progetti traggano effettivo giovamento dal nostro investimento, se si tratta di attività più o meno vicine al nostro sentire e alla nostra etica. Accade quindi, quasi senza che noi ce ne accorgiamo, che il nostro istituto di credito finanzi con i nostri soldi progetti inquinanti, o eticamente poco lodevoli, o non coerenti con i nostri ideali.

Le associazioni ambientaliste fanno luce sugli investimenti promossi dagli istituti bancari per svelare cosa ci sia davvero dietro le proposte dei consulenti finanziari – molto spesso si tratta di azioni inquinanti o dannose per l’ambiente. È il caso, per esempio, dei finanziamenti fatti dal colosso bancario UniCredit ai progetti di estrazione di gas e greggio nella regione Artica, interrotti dopo le pressanti richieste di Greenpeace Italia e ReCommon. Ma si tratta di una vittoria a metà, come spiega l’attivista Daniela Finamore di ReCommon:

La nuova policy presenta dei progressi sul fronte dell’interruzione del finanziamento ai combustibili fossili, che tuttavia sono limitati e parziali, non includendo il comparto del gas e non prevedendo un disinvestimento per le compagnie maggiormente coinvolte nel settore idrocarburi in generale. UniCredit dovrebbe essere all’altezza della sfida posta dalla crisi climatica e fermare ogni nuovo investimento nell’esplorazione e produzione di tutti gli idrocarburi.

Oltre ai limiti dei progressi fatti, le associazioni ambientaliste contestano a UniCredit l’allungamento dei tempi previsti per la totale decarbonizzazione dell’azienda – fino ad ora fissati al 2028 e attualmente slittati in avanti.

La comunità scientifica ci dice che dobbiamo chiudere con il carbone entro il 2030 nei Paesi OCSE. UniCredit deve allinearsi a queste indicazioni, perché l’urgenza richiesta dalla crisi climatica non permette compromessi – commenta su questo Luca Iacoboni, responsabile di Greenpeace Italia. – Sul carbone il gruppo italiano ha fatto un passo indietro, e questo è senza mezzi termini qualcosa di estremamente negativo. A maggior ragione dopo queste involuzioni, continueremo a vigilare sulle strategie e sulle politiche climatiche del gruppo, affinché non si facciano altri pericolosi passi indietro e si punti a un abbandono definitivo del carbone da parte di UniCredit.

L’azione di UniCredit viene comunque elogiata. Altre banche, come ad esempio Intesa Sanpaolo, non dimostrano la stessa lungimiranza e attenzione all’ambiente e continuano a finanziare progetti per l’estrazione dei combustibili fossili nei territori più a rischio dell’Artico russo.

Fonti: Unicredit Group / ReCommon

