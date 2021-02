Crolla il tetto del palaghiaccio a Vipiteno sotto il peso della neve

Nelle prime ore di questa mattina il tetto del palaghiaccio “Weihenstephan Arena” di Vipiteno è crollato. Per fortuna, per via delle restrizioni anti-Covid, l’impianto era chiuso e il crollo non ha provocato nessun ferito, ma solo enormi danni alla struttura. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere l’area in sicurezza.

🚨 Le immagini del crollo del palaghiaccio a #Vipiteno raccolte da Fabio Vetró pic.twitter.com/N5asMF7QFM — Bz News 24 (@news_bz) February 10, 2021

Secondo le prime ipotesi, a causare il cedimento del tetto sarebbe stato il peso della neve, che in questi giorni sta cadendo in abbondanza. Proprio ieri a San Candido in val Pusteria era crollato un fienile a causa delle forti nevicate e in questi giorni i pompieri stanno lavorando senza sosta.

Nelle ultime settimane in Alto Adige si stanno registrando delle nevicate record. Dall’inizio dell’inverno, infatti, sono caduti 285 litri/mq, ovvero tre volte il valore della media pluriennale. A breve potrebbe essere superato il record assoluto che risale all’inverno del 1950-1951, quando si registrarono 317 litri/mq.

Fortunatamente, a causa della pandemia, il palaghiaccio di Vipiteno era chiuso al pubblico, ma cosa sarebbe successo se dentro ci fossero state persone?

Fonte: Ansa/Twitter

