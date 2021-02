Questo incantevole timelapse è stato realizzato nell’arco di tre anni in una piccola città chiamata Nogales, situata in Arizona. Il video mostra la bellezza del cielo dall’alba al tramonto, ma anche i cambiamenti atmosferici come le piogge e gli arcobaleni.

Uno spettacolo meraviglioso, che riassume anni di riprese in pochissimi minuti!

