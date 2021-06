Terremoto di magnitudo 3.4 in provincia di Frosinone, scossa avvertita anche in Abruzzo

La torna a tremare nel Centro Italia. Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.4, è stata registrata alle 18.37 di oggi pomeriggio a nord di Sora, in provincia di Frosinone. L’INGV ha localizzato l’epicentro del sisma a una profondità di 16 chilometri. Tanta paura tra gli abitanti, molti dei quali si sono riversati in strada. Per fortuna al momento non si registra nessun danno. Il terremoto è stato avvertita in tutta la Ciociaria e persino in Abruzzo, in particolare nella regione della Marsica.

Alla prima scossa ne è seguita un’altra più lieve, di magnitudo 2.4, alle 18.51, sempre con epicentro localizzato a Sora.

Fonte: INGV

Leggi anche: