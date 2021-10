Terremoto a Potenza, la scossa di magnitudo 3.4 è stata avvertita anche a Matera e in Puglia

La terra trema in Basilicata. Alle ore 13:33 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in provincia di Potenza. Come rilevato dai sismografi dell’Ingv, l’epicentro è stato individuato a Campomaggiore, a una profondità di 36 chilometri. Tanta la paura tra i cittadini della zona colpita, ma per fortuna al momento non si segnalano danni o feriti.

La scossa, accompagnata da un boato, è stata avvertita distintamente anche a Matera e persino in Puglia, nei pressi di Bari.

Fonte: INGV

