Terremoto di magnitudo 7.7 tra Cuba, Giamaica e Isole Cayman: i video più impressionanti della scossa

Un terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito la zona di oceano compresa tra Cuba, Giamaica e Isole Cayman ma se inizialmente si temeva il rischio tsunami, nel frattempo, per fortuna, è stato smentito dal Pacific Tsunami Warning center.

Il sisma si è verificato a 117 km a nordovest dalla costa di Lucea, a 10 km di profondità, secondo l’Usgs. Molte province hanno percepito chiaramente la scossa, per esempio Guantanamo, Holguin, Las Tunas, Pinar del Rio e il comune di Isla de la Juventud.

A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuC pic.twitter.com/A7vK0sYA4Z — USGS (@USGS) January 28, 2020

La scossa è stata percepita anche a Miami dove molti abitanti sono stati evacuati dai palazzi in via precauzionale e alle Cayman è partito un ordine di evacuazione delle aree della costa. In ogni caso, per ora, il terremoto non ha causato danni e stando agli ultimi aggiornamenti, come premesso, non c’è alcun rischio di tsunami.

Lo ha confermato anche il dott. Enrique Arango Arias, capo del Servizio sismologico nazionale cubano e vicedirettore tecnico del Centro Ricerca sismologica nazionale (CENAIS), a Cubadebate, dichiarando che anche Cuba non è in pericolo, nonostante il terremoto si sia fatto sentire con forza in molte province del paese come “Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma , Holguín, Las Tunas e Camag ü ey“.

Sebbene il pericolo sia scampato, alcuni video che hanno filmato il sisma risultano davvero impressionanti.

Quelli che seguono sono stati girati dagli abitanti delle Isole Cayman: l’acqua fuoriesce dalla terra, da un edificio e da una piscina, nel terreno si formano buche impressionanti e scaffali di merce in vendita crollano improvvisamente a terra.

This is from the Grand Cayman Island as a 7.7 earthquake occurred off the coasts of Cuba and Jamaica. (Via Jaiden Martin Sins on Facebook) pic.twitter.com/Wxtr8xMkX5 — Chad (@ChadBlue_) January 28, 2020

Une Vidéo de l'élévation du niveau de la mer aux îles Caïmans, après le puissant tremblement de terre de magnitude 7,7. #Tsunami #Jamaica#earthquake pic.twitter.com/xIFYtwzDZK — Kopp.91 (@lunatic092) January 29, 2020

Alright… this is getting serious now pic.twitter.com/Vn0FsoRvDb — Ayo FroGadd (@shansz_) January 28, 2020

Une vidéo du séisme de magnitude majeure de 7,7 frappe les îles Caïmans . #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/fCSyihWGTY — Kopp.91 (@lunatic092) January 28, 2020

Acqua che fuoriesce dalle piscine e buche enormi nel terreno anche a Cuba e in Giamaica, mentre le auto parcheggiate iniziano a tremare.

