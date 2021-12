Terremoto di magnitudo 5.5 a Creta, scossa avvertita anche in Puglia

La terra torna a tremare in Grecia. Intorno alle ore 7 (ora locale) di questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 al largo di Creta, a una profondità di 20 km.

Tanta paura tra gli abitanti dell’isola, ma da quanto si apprende dalle fonti locali per fortuna non ci sono notizie relativi a danni a cose o feriti. Il forte sisma è stato avvertito nitidamente anche in Puglia (dal Salento al Gargano) e in parte della Calabria, oltre che in Egitto.

Si tratta dell’ennesima violenta scossa in pochi giorni, avvenuta al largo dell’isola di Creta: altre due (di magnitudo 5.1 e 5.3) si sono verificate, infatti, nella giornata del 26 dicembre. Anche in quel caso, però, nessun danno a cose o persone.

Fonte: Ingv Terremoti

