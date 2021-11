Terremoto a Livorno: nessun ferito e nessun danno, ma tanta paura. Chiuse le scuole in città

La più forte, di magnitudo 3.5, ha spaventato i cittadini di Livorno, che stamattina hanno avvertito diverse scosse di terremoto, il cui epicentro è stato poi individuato a largo della costa. Nessun ferito e nessun danno per fortuna, ma per precauzione oggi le scuole in città sono rimaste chiuse.

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona della Costa Toscana Livornese (Livorno) stamattina alle 7.20 circa ora italiana, ad una profondità di 13 km, poi seguito da altre due di minore entità a pochi minuti di distanza. Le persone, avendo nettamente avvertito la prima, si sono molto spaventate (9 segnalazioni in un raggio di 50 km).

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 5km da #Livorno, #Italia. 9 segnalazioni in un raggio di 50km. Scarica la app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/YSmrg99XZp — Earthquake Network (@SismoDetector) November 20, 2021

Si comunica che, oggi, 20 novembre, in via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per valutare eventuali criticità nelle strutture – si legge sul sito del Comune di Livorno – La situazione è monitorataù

Fortunatamente per ora non si registrano né feriti, né danni.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Comune di Livorno / INGV / INGV/evento Costa Toscana Livornese / Earthquake Network/Twitter