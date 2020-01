Terremoto in Iran: nuova scossa di magnitudo 4.5 vicino alla centrale nucleare

Happening Now Iran: Two Earthquake registered #Sismos . The first of magnitude 4.9 to 10 kilometers SE of #Borazjan at a depth of 10 kilometers. The second of magnitude 4.5 to 17 kilometers SSE of #Borazjan at a depth of 10 km. #Terremoto #earthquake #Iran

— Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) January 8, 2020