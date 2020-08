Terremoto in Austria di magnitudo 3.6, avvertito anche in Germania, Svizzera e Italia

La terra ha tremato ieri sera, sabato 8 agosto, in Austria, quando una forte scossa di magnitudo 3.6 con profondità di 14 Km è stata registrata vicino alla località tirolese di Landeck.

Dopo un’iniziale stima provvisoria che la riteneva di magnitudo tra 3.3 e 3.8, INGV ha riferito che la scossa aveva magnitudo 3.6 con epicentro a Zams, registrata alle ore 21:44.

E’ stata talmente potente da essere avvertita anche in Germania, Italia e Svizzera. Al momento, per fortuna, non risultano danni a cose e persone.

FONTI: INGV

