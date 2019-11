Terremoto in Grecia: forte scossa di magnitudo 6.0 a largo di Creta, avvertita anche in Puglia

La terra torna a tremare, questa volta in Grecia. La forte scossa, di magnitudo 6.0, è stata avvertita poche ore fa anche in Puglia e nel sud Italia. Ancora nn si conoscono danni e conseguenze.

Un nuovo terremoto è stato registrato alle 9.23 di oggi (ora locale, in Italia 8.23) con epicentro sott’acqua tra le isole di Creta e Anticitera, a circa 20 chilometri a sud di quest’ultima e a 258 km a sud di Atene, la capitale del paese.

L’Ingv ha segnalato che la scossa è stata di magnitudo 6,0 sulla scala Richter. Questa è stata avvertita non solo a Creta, nel Peloponneso e nell’Attica ma anche in alcune regioni del Sud d’Italia, in particolare in Puglia, oltre che in Turchia, Egitto e Libia.

Fortunatamente, a differenza di quanto avvenuto ieri in Albania dove il terremoto ha fatto una vera strage, al momento in Grecia non si registrano danni o feriti anche se alcuni edifici sono stati evacuati. Anche se al momento non si segnalano danni, iniziano a circolare sui social i video del momento del sisma e alcuni sono davvero impressionanti:

Il sismologo greco Efthymios Lekkas ha riferito ai media locali che la scossa di oggi non è legata al terribile terremoto che ha colpito ieri Albania e Bosnia.

Leggi anche: