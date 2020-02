Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 4.4 a Rende. Tanta paura e gente in strada

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questo pomeriggio in tutta la provincia di Cosenza e oltre.

La terra è tornata a tremare in Calabria alle 17.02. La scossa, inizialmente valutata tra i 4.3 e i 4.8 della scala Richter, ha avuto come epicentro il comune di Rende.

L’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha stabilito che si è trattato di una scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a 2 km da Rende e a una profondità di 10 chilometri (non molta e il terremoto è stato avvertito distintamente anche in altre province calabresi).

La scossa è stata preceduta e seguita da altre di minore entità mentre pochi minuti prima si era verificata un’altra scossa di magnitudo 3.4 nel Mar Tirreno, al largo delle coste calabresi.

Al momento del sisma la popolazione è scesa in strada e ha fatto centinaia di telefonate a Vigili del Fuoco e Protezione civile. Al momento non si segnalano però danni seri ma solo caduta di calcinacci e mobili in alcune abitazioni e danni nei negozi dove sono caduti alimenti e oggetti dagli scaffali.

Non bastava il #coronavirus#Terremoto Cosenza

Un boato prima

Poi l’edificio che ballava

Gente in strada

Speriamo sia finito!

(Qualche calcinaccio, qualche mobile caduto)

Tanta Paura — Massimo (@Misurelli77) February 24, 2020

al nord i supermercati vuoti per il Corona Virus

al sud disastrati dal terremoto

(Cosenza)…. pic.twitter.com/G1AEsoj78t — 👣◀𝑨𝒍𝒆𝒙▶👣 (@alexebasta02) February 24, 2020

Sono comunque ancora in corso le doverose verifiche.

Fonte: INGV