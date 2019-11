Terremoto a Benevento: scuole e uffici pubblici chiusi in seguito allo sciame sismico delle ultime ore

C’è paura a Benevento a causa delle diverse scosse di terremoto registrate nel corso della notte e della giornata. In via precauzionale è stata decisa la chiusura di scuole e uffici pubblici per le prossime 48 ore.

E’ da stanotte che Benevento si trova alle prese con uno sciame sismico. Sono state numerose le scosse di terremoto avvertite dalla popolazione, le ultime 3 molto ravvicinate all’ora di pranzo.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima scossa si è registrata alle 00:24, la seconda alle 00:42, la terza poco prima delle ore 8.

La più forte è stata registrata alle 11,27 in località Ceppaloni ma quelle che hanno preoccupato di più e spaventato gli abitanti sono state quelle ravvicinate, avvertite tra le 12:35 e le 12:52. La prima e la seconda ad una distanza di soli 40 secondi l’una dall’altra con epicentro rispettivamente a San Leucio del Sannio e Ceppaloni, la terza nuovamente a San Leucio del Sannio.

Subito gli istituti scolastici sono stati evacuati e non si registrano danni a cose o persone ma, data la situazione, il sindaco Clemente Mastella di comune accordo con la Protezione Civile ha deciso, in maniera precauzionale, l’immediata chiusura delle scuole e degli uffici pubblici per le prossime 48 ore.

Non è possibile prevedere i terremoti e dunque la paura, in situazioni come queste, è del tutto normale. Come ha dichiarato Lucia Margheriti, sismologa dell’Ingv:

“Non è inusuale che si verifichino piccole sequenze, accade spesso, con decine o centinaia di terremoti e spesso non portano a eventi più forti. Ma va precisato che non abbiamo nessuna capacità di prevedere i terremoti e non possiamo escludere il verificarsi di scosse più forti”.

Le scuole saranno chiuse non solo a Benevento ma anche dai comuni limitrofi interessati dal sisma come Ceppaloni, San Leucio del Sannio, San Giorgio del Sannio, Apollosa e Altavilla Irpina (in provincia di Avellino).

