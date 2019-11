Terremoto in Albania: scossa di magnitudo 6.5 avvertita anche in Campania, Basilicata e Puglia

Terremoto in Albania: un sisma di magnitudo 6.5 ha svegliato alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) gli abitanti della costa settentrionale vicino a Durazzo. Avvertite scosse anche qui in Italia, fino in Puglia, Campania, Abruzzo e Basilicata.

Molti feriti e tre morti secondo le ultime stime, ma ancora molte persone sotto le macerie.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo.

Evento sismico Mw 6.5, Costa Albanese settentrionale (Albania) https://t.co/jNH1saQmwC — INGVterremoti (@INGVterremoti) November 26, 2019

A Tirana, la gente è scesa in strada, mentre a Durazzo e a Thunama sono crollati case e palazzi, si registrano dispersi, 150 feriti, persone sotto le macerie e per ora si contano già 3 vittime.

Le unità dell’esercito e della protezione civile sono al lavoro tra le macerie.

