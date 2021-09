Terra dei fuochi, “Siamo morti che camminano, non possiamo respirare”. La commovente lettera dei giovani campani

“We can’t breathe – Nun putimme reciatà” è l’iniziativa spontanea di giovanissimi cittadini campani nata in questi giorni contro la Terra dei fuochi. La loro lettera al Governo: “Questo è l’inferno”

“Siamo morti che camminano e… nun putimm reciatà”, non possiamo respirare. Dalla Terra dei fuochi si alza forte un grido. In realtà non ha smesso di farlo, ma qualcuno tende a far finta di nulla. Qui, in questa striscia di puzzo e di morte, di munnezza e roghi tossici, di fumo nero e tumori, la terra dalla provincia di Napoli all’area sud-occidentale della provincia di Caserta, chiede ancora pietà.

E lo fanno anche loro, le nuove generazioni, che non ci stanno ad affondare dentro a quella spazzatura infernale.

Si chiama “We can’t breathe – Nun putimme riciatà” l’iniziativa dei cittadini, organizzata da Gioventù Bruciata, nata in questi giorni proprio contro la Terra dei fuochi con una lettera, petizioni online ai ministeri e denunce in Procura. Un chiaro richiamo alla vicenda di George Floyd, l’afroamericano morto asfissiato negli Stati Uniti assassinato da un ufficiale di polizia a Minneapolis.

Anche qui si parla di asfissia. Qui si muore, da sempre e ogni giorno. È una lotta fatta di tumori incurabili, di morti, di denunce di discariche che non devono esserci e di incendi appiccati dolosamente. Qui, nella Terra dei fuochi, dove si trova di tutto, dagli pneumatici ai teloni di plastica usati per coprire le serre, dai pannelli di eternit agli scarti dei laboratori calzaturieri e tessili dei dintorni, sono state sepolte tonnellate di rifiuti tossici.

Partendo dal 2002 Legambiente ha censito 119 inchieste giudiziarie sui traffici di rifiuti diretti alle discariche legali e illegali nel napoletano e nel casertano. Complessivamente sono state 8 le procure che si sono messe sulle tracce dei trafficanti, portando alla denuncia di 734 persone e all’arresto di 447, coinvolgendo 177 aziende. Tra le tipologie di rifiuti predilette dai trafficanti ci sono i fanghi industriali e i rifiuti speciali contenenti materiali metallici.

“We can’t breathe – Nun putimme riciatà” , la lettera

Siamo una generazione perduta.

Siamo i 20, 30, 40enni che vivono nella Terra dei Fuochi.

Siamo morti che camminano.

Siamo orfani di madri, padri e nonni che ci hanno costretto a salutare in modo prematuro.

Alziamo alto il grido di dolore di chi ha perso il proprio diritto a respirare aria pulita e a vivere in un ambiente salubre.

Da ormai un mese o più i nostri comuni sono ferocemente colpiti da una puzza vomitevole, che genera emicranie, mal di stomaco, allergie, e chissà cos’altro. Siamo quindi obbligati a barricarci nelle nostre case, soprattutto di sera e al mattino presto. Anche in assenza dei ben noti roghi, ai quali siamo ormai abituati, nelle ultime settimane è bastato che il vento di Ponente spirasse verso i centri abitati per invaderli con una puzza insostenibile e di cui ignoriamo l’origine.

Per i nostri figli il lock-down non è mai finito, costretti a giocare tra le pareti domestiche, dove sono al riparo dall’aria irrespirabile.

Da dove verrà quest’odore? C’è l’imbarazzo della scelta, tanti sono i siti di smaltimento che ci circondano: Cava Alma, Cava Riconta, Resit 1 e Resit 2, Taverna del Re, Settecainati, Cava Giuliani, Stir, Ponte Riccio.

Non possiamo vivere così. Accerchiati da cave, rifiuti interrati, roghi appiccati ad ogni ora del giorno, puzza nauseabonda che non lascia via di scampo.

Uno studio condotto dall’ Istituto Superiore di Sanità ha recentemente constatato la relazione causale tra rifiuti e tumori. Viviamo in un’aerea di 426 chilometri quadrati, che raccoglie diversi comuni ed in cui negli anni sono stati accertati 2.767 siti di “smaltimento abusivo di rifiuti, anche pericolosi“. Il 37% della popolazione presente nell’area, oltre 354mila cittadini, si è ritrovata a vivere a meno di 100 metri “da almeno un sito o più di uno”, esponendosi ad agenti chimici che sono causa di: tumori, nascite premature, asma, malformazioni congenite, leucemie che colpiscono giovani in età compresa tra 0 e 19 anni.

Reputiamo inaccettabile la decisione del sindaco Luigi De Magistris che, dopo una presunta indagine sull’adeguatezza dei siti di smaltimento presenti nella periferia Nord di Napoli, ci condanna a ricevere circa 150 tonnellate di rifiuti provenienti dalla capitale.

Questo è l’inferno: roghi tossici, discariche abusive, emergenze rifiuti mai finite.

Nessuna alternativa. Solo rassegnazione. C’è chi, tappandosi il naso, resta e spera che prima o poi le cose cambino, migliorino – non si sa bene come e quando. E c’è chi scappa via, appena può.

L’unica libertà di cui godiamo è quella di fare le valigie e fuggire dalle nostre case, dai nostri affetti, dai luoghi in cui siamo cresciuti, ed in cui pensavamo di poter avere un futuro.

Siamo così avvezzi a convivere con odori sgradevoli e nauseabondi, che ormai possiamo definirci dei cani da tartufo, capaci di distinguere in pochi minuti la puzza proveniente da un rogo da quella generata da balle di spazzatura impilate le une sulle altre ed in attesa di essere smaltite.

Per tutti questi motivi abbiamo qualcosa da chiedere, se ci è concesso:

chiediamo al governo di intervenire d’urgenza per la bonifica totale di tutto il territorio noto come “la terra dei fuochi”; chiediamo al governo di impegnare parte del recovery plan e dei fondi giunti dall’europa per salvare questo territorio, tutto il territorio, km per km, comune per comune. Non e’ possibile, ad esempio, che i fondi vengano destinati solo ad alcuni “fortunati” comuni, inseriti nell’ambito del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) “terra dei fuochi”; chiediamo, inoltre, che i fondi europei “next generation-eu” siano impiegati in questa terra, perche’ la “next generation” siamo noi, e stiamo scappando via; chiediamo che venga istituita una nuova commissione d’inchiesta parlamentare sulla terra dei fuochi, che monitori e sia presente sul territorio, per accertare le responsabilità di tale scempio e potere elaborare soluzioni direttamente sul campo; chiediamo indagini e rilievi su acqua, aria e suolo, attraverso cui determinare se il nostro territorio è oggetto di inquinamento, e possa dunque essere risanato, o sia ormai diventato il teatro di un vero e proprio disastro ambientale. Vogliamo sapere da dove proviene il fetore col quale ci state lentamente intossicando, abbiamo bisogno di sapere qual è la causa del miasma che invade le nostre strade; chiediamo ai media locali e nazionali, ai creatori di contenuti sul web, a giornalisti ed attivisti di dare la massima diffusione al nostro grido di dolore, affinché non resti strozzato in gola.

NON SONO RICHIESTE ASSURDE O CAMPATE IN ARIA. ABBIAMO BISOGNO DI RISPOSTE, ALTRIMENTI DIVENTEREMO UNA NUOVA GENERAZIONE DI EMIGRANTI, CHE VANNO VIA NON IN CERCA DI FORTUNA, MA IN CERCA DI ARIA PULITA, PARCHI VERDI, SERENITÀ. TUTTO CIO’ NON È ACCETTABILE IN UN PAESE DEMOCRATICO. VOGLIAMO SOLUZIONI. E LE VOGLIAMO ORA. NON C’E’ PIU’ TEMPO. NON POSSIAMO ASPETTARE UN SECONDO IN PIU’. 𝗪𝗘 𝗖𝗔𝗡’𝗧 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗧𝗛𝗘 – 𝗡𝗨𝗡 𝗣𝗨𝗧𝗜𝗠𝗠𝗘 𝗥𝗜𝗖𝗜𝗔𝗧𝗔̀

Fonte: Gioventù Bruciata – NA

