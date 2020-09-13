Informarsi

Terribile tempesta di sabbia si abbatte su Ankara oscurando la città

Laura De Rosa
13 Settembre 2020
Condividi su Whatsapp Condividi su Linkedin

A causa di un’ondata di caldo che ha interessato il Medio Oriente e l’Africa, una tempesta di sabbia si è abbattuta su Ankara, in Turchia, nel distretto di Polatlı, causando diversi feriti.

Secondo quanto riportato su twitter dal governatore di Ankara, Vasip Sahin, 6 persone sono state colpite da oggetti alzati in aria. E i danni riguardano anche tetti e auto.

Inoltre sono scoppiati alcuni piccoli incendi a causa dei fulmini e si sono interrotte, in alcune aree della città, le linee elettriche e telefoniche.

La tempesta è stata talmente intensa da aver oscurato il cielo di Ankara, facendola piombare nel buio, e alzando un muro di polvere impressionante, come si può vedere dalle immagini scattate dai cittadini. Per fortuna non ci sono stati troppi danni.

FONTI: CnnTurk

Ti potrebbe interessare anche:

Condividi su Whatsapp Condividi su Linkedin
Laura De Rosa
Laura De Rosa
Laureata in Scienze dei Beni Culturali, redattrice web dal 2008 e illustratrice dal 2018, ha pubblicato per Giochidimagia Editore "Il sogno attraverso il tempo". Con SpiceLapis ha realizzato "Memento Mori, guida illustrata ai cimiteri più bizzarri del mondo".
deceuninck finestre
Deceuninck

L’importanza della luce naturale in casa e come ottenere giochi di luce con qualche accortezza

mediterranea siero olive
Mediterranea

Siero viso anti-age con buon Inci: la prova prodotto di Olive Mediterranea