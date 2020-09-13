Terribile tempesta di sabbia si abbatte su Ankara oscurando la città

Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır.

— Vasip Şahin (@vasipsahin) September 12, 2020