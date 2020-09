Terribile tempesta di sabbia si abbatte su Ankara oscurando la città

A causa di un’ondata di caldo che ha interessato il Medio Oriente e l’Africa, una tempesta di sabbia si è abbattuta su Ankara, in Turchia, nel distretto di Polatlı, causando diversi feriti.

Secondo quanto riportato su twitter dal governatore di Ankara, Vasip Sahin, 6 persone sono state colpite da oggetti alzati in aria. E i danni riguardano anche tetti e auto.

Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır. — Vasip Şahin (@vasipsahin) September 12, 2020

Inoltre sono scoppiati alcuni piccoli incendi a causa dei fulmini e si sono interrotte, in alcune aree della città, le linee elettriche e telefoniche.

Ankara Polatlı’da kum fırtınası! Fırtına Ankara’da da etkisini gösteriyor. pic.twitter.com/BBLKhNC8GT — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) September 12, 2020

La tempesta è stata talmente intensa da aver oscurato il cielo di Ankara, facendola piombare nel buio, e alzando un muro di polvere impressionante, come si può vedere dalle immagini scattate dai cittadini. Per fortuna non ci sono stati troppi danni.

❗Ankara'da kum fırtınası: Meteoroloji 'sarı kodla' uyardı

Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu. 6 kişi uçuşan parçalar nedeniyle hafif yaralandı.

Meteoroloji kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. pic.twitter.com/Cg13XWWCev — şule soyer (@sulesoyer) September 12, 2020

FONTI: CnnTurk

