Le temperature al Circolo Polare Artico raggiungono i 48°C durante la “persistente ondata di caldo” in Siberia

Le temperature al circolo polare artico raggiungono i 48°C, a causa di una persistente ondata di calore che si sta abbattendo sulla Siberia. È la denuncia shock della missione di monitoraggio dell’atmosfera Copernicus.

La missione di monitoraggio satellitare Copernicus, gestita dall’Unione Europea, sta lanciando dati terribili: il Circolo Polare Artico ha raggiunto la temperatura record di 48°C a causa di un’inedita e persistente ondata di calore in Siberia, mentre la temperatura superficiale della regione russa ha ampiamente superato i 35°C nel primo giorno d’estate. Negli ultimi anni, la Siberia è stata devastata da incendi che hanno fatto aumentare le temperature di molti gradi: secondo gli scienziati, infatti, l’ondata di calore sperimentata in regione non sarebbe esistita senza il (nefasto) contributo dell’uomo nella crisi climatica.

Non è il primo anno che il Circolo Polare Artico sperimenta temperature al di sopra della norma, ma nel 2021 si appresta a superare un nuovo record: si pensi per esempio che il villaggio artico di Saskylakh ha registrato una temperatura di 37,°C lo scorso 20 giugno – la temperatura più altra mai percepita dal 1936.

Proprio la regione dove si trova questo villaggio sta sperimentando un’ondata di calore che non accenna a finire, secondo Copernicus: anche altre città hanno toccato temperature record, come Verkhojansk (48°C) e Govorovo (43°C). Già a maggio le temperature nell’area artica avevano superato i 30°C: questo ha provocato il rilascio nell’atmosfera di gas metano, che ha ulteriormente contribuito al riscaldamento dell’area.

Fonte: Copernicus