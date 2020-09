Studente torna al dormitorio di Wuhan dopo 8 mesi e trova solo lo scheletro della sua tartaruga

Uno studente è tornato nel dormitorio a Wuhan, otto mesi dopo il blocco dovuto alla pandemia di coronavirus e purtroppo ha trovato la sua amata tartaruga trasformata in scheletro.

Lin Buxiu, 22 anni, aveva lasciato il suo dormitorio nella provincia di Hubei nella Cina centrale per fare una breve vacanza nella sua città natale Taiyuan, nella provincia settentrionale dello Shanxi. Sarebbe dovuto mancare solo per poco tempo, ma subito dopo le città sono state chiuse per il Covid-19.

“Avevo intenzione di stare via solo un mese, avevo lasciato cibo e acqua a sufficienza. Chi poteva immaginare che sarei rimasto bloccato e non sarei più potuto tornare?”, spiega il ragazzo.

Purtroppo, quando ha aperto la porta della sua stanza, ha fatto l’amara scoperta. Della povera tartaruga era rimasto solo lo scheletro. Lin Buxiu ha poi pubblicato la foto su Douyin – la versione cinese di TikTok – dove compare con il nome utente “Tricking1998”.

Studente al terzo anno dell’Università di Scienza e Tecnologia di Wuhan, il ragazzo aveva preso la tartaruga solo cinque mesi prima di questo incidente. Un piccolo animale che ogni giorno gli faceva compagnia durante lo studio. Ma adesso Lin è ancora troppo dispiaciuto per l’accaduto.

“Non avrei mai immaginato una fine così per la mia povera tartaruga”.

Fonte: Asia Wire

