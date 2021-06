Corsica: sversamento di idrocarburi a 10 chilometri dalla costa, attivato il piano antinquinamento

Da due giorni la Prefettura Marittima del Mediterraneo sta cercando di arginare il disastro avvenuto a pochi chilometri dalle coste della Corsica. Lo scorso venerdì è stato infatti rilevato uno sversamento di idrocarburi a dieci chilometri dalle spiagge orientali dell’isola.

La chiazza nera, ben visibile dalle immagini aeree, è stata notata durante un’esercitazione: si estendeva per circa 35 chilometri in lunghezza, spostandosi verso il litorale.

[#Pollution] Détection d'une pollution hydrocarbures en mer Est Corse (Aléria-Solenzara), à 10km de la côte, confirmée par ✈️Falcon50 @MarineNationale et vedette Libecciu @douane_france sur zone. Mobilisation nombreux moyens en cours.

Coordination avec @Prefet2B et @Prefet2A. pic.twitter.com/I3NIYnipyq — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) June 11, 2021

Dopo l’avvistamento è stato immediatamente attivato il piano antinquinamento Polmar-Terre e al momento sono ancora in corso le operazioni per contenere i danni all’ambiente e per evitare che la macchia si diffonda e raggiunga le spiagge.

“Le dimensioni e la natura dei prodotti non consentono una diluizione naturale e richiedono l’uso di unità e attrezzature specifiche antinquinamento”, ha spiegato la prefettura marittima.

[COMMUNIQUÉ] Le dispositif de lutte antipollution coordonné par le Préfecture maritime de la Méditerranée se poursuit au large des côtes corses, en lien avec @Prefet2B @Prefet2A. Retrouvez plus d'informations dans le communiqué de presse. 👇 #pollutionmaritime pic.twitter.com/UOcixVGUWh — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) June 12, 2021

Il prefetto ha invitato la cittadinanza a non intervenire in nessun modo e a non rimuovere eventuali residui trovati sulle spiagge.

[#PollutionCorse] Opérations en cours notamment par BSSA Pionnier arrive de Toulon avec moyens lourds antipollution au large Solenzara.

Mise en place barrage récupération hydrocarbures avec remorqueur #Altagna 👇@Prefet2B @MerGouv @SGMer @AnnickGirardin @MarineNationale pic.twitter.com/fRK260bUMM — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) June 12, 2021

Tutte le risorse sono infatti già all’opera e la situazione è costantemente monitorata, dunque l’intervento dei cittadini è superfluo, oltre che pericoloso.

Fonti di riferimento: Préfecture maritime de la Méditerranée

