L’appello dei bambini di Glasgow ai leader per la cop26 [VIDEO]

Gli studenti di una scuola elementare di Glasgow, città in cui si terrà la COP26, hanno deciso far sentire la loro voce, esortando i leader mondiali ad affrontare il cambiamento climatico su scala globale.

Il vertice COP26 ha l’obiettivo di accelerare l’azione verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Verranno prese decisioni che riguardano il futuro del pianeta Terra e di tutti i suoi abitanti, specialmente i più giovani.

Per questo i bambini della scuola elementare di St Conval, a Glasgow, hanno imparato a conoscere le cause e gli effetti del cambiamento climatico in vista del grande vertice mondiale, per poi lanciare i loro messaggi rivolti ai leader che parteciperanno alla Conferenza delle Parti.

Dopo aver studiato il riscaldamento dell’atmosfera e le minacce per la fauna selvatica, Cassie, nove anni ha detto di essere spaventata per il futuro e aggiunge:

Il cambiamento climatico è una cosa orribile, sta rompendo lo strato di ozono e gli orsi polari stanno morendo. Molte specie si stanno estinguendo a causa del cambiamento climatico. Penso che le auto elettriche siano migliori, ma poiché sono così costose se le posso permettere poche persone; quindi i leader mondiali potrebbero abbassare un po’ i prezzi, così che più gente se le possa comprare. .

Felix, 8 anni, è preoccupato:

Se il mondo continua a scaldarsi, l’acqua comincerà a salire e non ci sarà più terra. Quindi, gli animali non saranno in grado di vivere.

Hiba, di nove anni, è fiduciosa:

Il ghiaccio si scioglierà e lo strato di ozono verrà distrutto. È importante sia per gli adulti che per i bambini essere educati e agire per proteggere il pianeta e le generazioni future. Penso che gli adulti e i bambini possano fare del loro meglio e fare la differenza

