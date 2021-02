Lo ‘spot’ satirico di Greta Thumberg e Fridays for Future sulla conquista di Marte

Perché spendere miliardi per andare su Marte quando possiamo usare questi fondi per salvare la Terra?, l’ultima campagna di Fridays for Future.



L’ultima campagna pubblicitaria di Fridays For Future USA si chiama “1%”, ed è ancora una volta un invito all’azione per combattere il cambiamento climatico. Con ironia, lo ‘spot’, lanciato poche ore prima che il rover Perseverance della NASA atterri su Marte, avvisa il 99% degli esseri umani che non potranno ricominciare una nuova vita sul pianeta rosso ed essendo destinati a rimanere sulla Terra, diventa più necessario che mai reagire per salvare questo pianeta.

L’annuncio satirico presenta Marte come una terra vergine, un pianeta incontaminato, senza guerre, crimini, pandemie o inquinamento, dove possiamo ricominciare da capo.

“E per il 99% che resterà sulla Terra, sarà meglio risolvere il cambiamento climatico”, si legge nell’ultima scena del video.

Per realizzare la campagna, Fridays For Future, il movimento globale per il cambiamento climatico iniziato da Greta Thunberg, si è affidato a FRED & FARID Los Angeles. Il risultato è un pezzo con una buona dose di creatività e ironia che invita alla riflessione prima che il Rover Perseverance della NASA stasera arrivi su Marte.

Fridays for Future ha confermato l’intenzione di evidenziare “il fatto ironico” che mentre i governi e l’1% degli ultraricchi del mondo finanziano e sono concentrati sul programma spaziale per Marte, la maggior parte degli esseri umani non avrà mai l’opportunità di vivere o visitare il pianeta rosso.

Ecco l’ultima campagna di Fridays For Future:

Ti potrebbe interessare: