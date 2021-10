Spaventoso tifone si abbatte sulle Filippine: almeno 19 morti e migliaia di evacuati

Sale a 19 morti e 14 dispersi il drammatico bilancio nelle Filippine, colpite dal tifone Kompasu che ha provocato morte e devastazione. Oltre 300 case sono state pesantemente danneggiate dalla furia della tempesta, di cui circa 90 in modo irreparabile. Mentre sono circa 10mila le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. In soli due giorni la perturbazione ha generato una quantità d’acqua che solitamente si registra in un mese.

Le immagini che arrivano dal Paese sono davvero spaventose:

L’area più devastata dalla ciclone tropicale è l’isola di Luzon, dove sono stati quantificati oltre 17 milioni di euro di danni, in particolare quelli al settore agricolo nella regione di Ilocos, nella valle di Cagayan, nel Mimaropa, nel Visayas occidentale e nella Cordigliera.

Al momento nel Paese l’esercito filippino e i volontari stanno lavorando senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti. Proprio in queste ore sono in corso le verifiche da parte del National Disaster Risk Reduction and Management Oper Council (NDRRMC) per accertare la morte di altre 11 persone a Cagayan e Benguet.

Fonti: NDRRMC/CNN Philippines

