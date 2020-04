Il Cile sta attraversando la peggiore siccità degli ultimi 60 anni e sotto accusa c’è anche la produzione di avocado

Quasi mezzo milione di persone in Cile fa fatica ad accedere all’acqua potabile. Una grave siccità ha colpito il paese: gli animali muoiono e molti serbatoi sono asciutti. Una carenza di pioggia simile non si verificava da oltre 60 anni. Sotto accusa c’è anche la produzione di avocado, di cui il Cile è uno dei maggiori produttori mondiali. Piante di avocado e altri agrumi consumano anche 100 litri di acqua.

In Cile piove sempre meno e ogni anno la Nasa mostra immagini che di un nuovo record di siccità. Una storia che va avanti da ben dieci anni. Con flussi fluviali e bacini idrici bassi le persone diventano sempre più vulnerabili alla pandemia di coronavirus. Una situazione che è figlia di anni di sfruttamento delle risorse, di una produzione che non è più sostenibile e di mancanza di legislazione. Uno dei consigli principali per proteggere le persone dal contagio è lavarsi le mani regolarmente.

“Vivere senza acqua è terribile”, ha detto Dilma Castillo a France24, che vive con i suoi figli su una delle colline intorno a El Melon, una città vicino alla località balneare di Valparaiso il cui fiume si è inaridito.”La cosa peggiore è che non c’è consapevolezza. Sono molto angosciato perché è umiliante vivere in queste condizioni.”

Nella grande area di Santiago ea Valparaiso, le precipitazioni dell’anno scorso sono state quasi dell’80% inferiori al minimo storico precedente. Nella regione settentrionale di Coquimbo c’è stato un calo del 90%. La legge cilena afferma che l’acqua è una risorsa pubblica, tuttavia è il settore provato a sfruttare principalmente i bacini idrici.

Con immagini satellitari, la Nasa mostra come la quantità di acqua nel bacino di El Yeso, a San José de Maipo si sia ridotta nel tempo. Nel 2016 c’erano circa 219 milioni di metri cubi, nel 2020, un calo di 99 milioni di metri cubi. La diminuzione dell’acqua in soli quattro anni è veramente notevole.

Rene Garreaud, vicedirettore del Center for Research on Climate and Resilience (CR2) ha spiegato alla BBC: “Siamo abituati ad avere poca acqua in generale e ad avere siccità. Tuttavia questo periodo è anormale. Un decennio di deficit, senza piogge eccessive”. Dal 2010, ogni anno si è registrato un livello di precipitazioni al di sotto del normale nel Cile centrale, con in media tra 20 e il 45%. Picchi di siccità si sono verificati soprattutto a Santiago.

“Tradizionalmente, la mancanza di precipitazioni è associata ai cicli El Niño e La Niña, che sono fenomeni che si verificano nel Pacifico tropicale e controllano il clima in quasi tutto il mondo e in particolare nel Cile centrale.Il cambiamento climatico per noi significa siccità”, ha spiegato ancora.

I bacini idrici appaiono con meno acqua, alcuni sono prosciugati. Ciò ha gravi conseguenze sulla vegetazione, ma soprattutto sugli animali, molti dei quali muoiono per la sete. “Le persone stanno esaurendo l’acqua per irrigare e nutrire gli animali , ci sono persino problemi di distribuzione dell’acqua potabile per la popolazione rurale”.

Una siccità che purtroppo porta con sé aumento delle temperature e possibilità di incendi estivi.

Fonti: BBC/ France24/Sustainabily Matters

