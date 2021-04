Servizio civile ambientale, cos’è e perché è importante approvarlo al più presto

Rendere le nuove generazioni protagoniste nel percorso di transizione ecologica: è questa l’idea alla base della proposta lanciata dai parlamentari di Facciamo ECO-Federazione dei Verdi, che hanno proposto l’istituzione di un Servizio Civile Ambientale per i giovani fino ai 35 anni. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani:

“Ho letto e apprezzato la proposta di creare un servizio civile ambientale e l’appello bipartisan che mi è stato rivolto. È un’ottima idea: credo possa essere una valida occasione formativa e lavorativa per i giovani, un percorso professionalizzante per prepararli alle future sfide della transizione ecologica. È in corso una riflessione per valutare come inserirlo nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e nelle iniziative a esso correlate. È una strada sicuramente da esplorare”.

Ma in cosa consiste il Servizio Civile Ambientale? Si tratterebbe di “un percorso formativo e professionalizzante per giovani finalizzato alla manutenzione del territorio, al monitoraggio e all’aggiornamento di dati, alla formazione e divulgazione”.

Come chiarito dai parlamentari dai deputati della componente ecologista FacciamoECO, la proposta consiste in “un servizio adeguatamente retribuito e declinato in attività coerenti con il Piano Nazionale per l’Adattamento al Cambiamento Climatico, quali la piantumazione di alberi, il rimboschimento di crinali e la messa in sicurezza il territorio. Un servizio per il bene comune che aiuterebbe anche a diffondere una cultura della prevenzione”.