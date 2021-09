Le sequoie secolari della California sono in pericolo proprio adesso, gli incendi stanno per cancellare un patrimonio inestimabile

Il Sequoia National Park in California è in fiamme e le sequoie secolari sono in pericolo. Con loro anche l’albero più grande del mondo, il General Sherman Tree. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono in corso senza sosta.

La riserva naturale è un gioiello inestimabile che ospita 2.000 alberi tra i quali il General Sherman, l’albero più grande del mondo per volume, una sequoia alta più di 83 metri che si ritiene abbia tra i 2.300 e i 2.700 anni.

Squadre di pompieri con 416 persone con 10 equipaggi, 28 motori, 6 tender per acqua e 8 elicotteri lavorano senza sosta per evitare il peggio: già Giovedì scorso i vigili del fuoco avevano lanciato l’allarme, sostenendo che le fiamme, probabilmente innescate da un fulmine, avrebbero potuto raggiungere l’area. E avevano ragione (attualmente sono 17.857 gli acri coinvolti). Per ora sembra che il disastro sia scongiurato.

Abbiamo detto alle squadre dei vigili del fuoco di trattare tutte le nostre sequoie come se fossero edifici e di avvolgerle tutte – spiega alla CNN Christy Brigham, capo della gestione e della scienza delle risorse del Sequoia and Kings Canyon National Parks – di rastrellare via tutta la spazzatura e di far rotolare via i tronchi pesanti

Purtroppo però non è ancora finita

In un terreno accidentato e inaccessibile, gli equipaggi stanno infatti facendo cadere con gli elicotteri gel ignifugo sui boschi, ma a causa dell’intenso fumo, gli aerei incontrano difficoltà. Inoltre il fuoco sta bruciando in luoghi in cui il National Park Service non ha precedenti di incendi, quindi con molto “materiale combustibile”, cosa che rischia di portare a un fuoco più caldo e intenso che potrebbe avere un grave impatto sulle sequoie.

L’incendio si aggiunge ad altri tragici eventi in Sierra Nevada.

Due terzi di tutta la superficie di boschi di sequoie giganti in tutta la Sierra Nevada sono stati incendiati tra il 2015 e il 2020

scrive il National Park Service

L’ennesimo disastro che speriamo sia presto fermato.

