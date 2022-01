Il Perù scosso da un violento terremoto di magnitudo 6.0

Nuova forte scossa di terremoto registrata questa mattina in Perù. Per fortuna non si registrano danni a persone o edifici

Una nuova, forte scossa di terremoto è stata registrata alle ore 5.27 di questa mattina (ora locale) nella provincia di Huarochiri (Perù), circa 50 km a est della capitale Lima. La scossa, inizialmente classificata di magnitudo 5.2, è arrivata ad una profondità di circa 70 km.

L’esatta magnitudo nonché la posizione dell’epicentro e la profondità della scossa sono in questo momento oggetto di ricalibrazione, alla luce delle rilevazioni fatte dai sismografi: già il Centro Sismologico Euro Mediterraneo (EMSC) ha aumentato la magnitudo di questa scossa, portandola dapprima a 5.5 e poi a 6.0.

Malgrado la magnitudo elevata e il fatto che sia stata avvertita in un’area molto vasta della regione, non sarebbero stati registrati danni significativi alle strutture e alle persone. Non si registrano vittime, per fortuna, e non si prevede un rischio tsunami – eventualità non remota in caso di terremoto che ha il suo epicentro in prospicienza della costa.

Fonti: Reuters / EMSC

