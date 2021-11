Scoppiato maxi incendio nella raffineria Eni di Livorno, colonna di fumo nero sulla città 

Una colonna di fumo nero sta oscurando il cielo di Livorno. Qui, nelle prime ore di oggi pomeriggio, è scoppiato un violento incendio – causato da un’esplosione – in un impianto di manutenzione della raffineria Eni della città. Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno raggiunto alcune strutture che si trovano sulla costa, nella zona del porto industriale.

⚠️ ATTENZIONE ⚠️Incendio alla raffineria Stanic di Livorno, il comune raccomanda di tenere le finestre chiuse e stare in casa.Le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile sono già all’opera, si raccomanda attenzione a chi è di passaggio.Segnalato dagli utenti fumo fino a Pisa, chi può chiuda le finestre e resti in casa. Posted by Sei di Pisa se. on Tuesday, November 30, 2021

Numerose le chiamate giunte ai Vigili del Fuoco, che si sono subito recati sul posto per domare l’incendio. Mentre sui social si moltiplicano le immagini e i video del fumo (visibile anche dai comuni limitrofi), è ancora in corso la messa in sicurezza dell’area e per precauzione la Protezione Civile ha chiesto ai cittadini di tenere le finestre chiuse.

Si è verificato un incendio presso un impianto interno alla raffineria Eni.Avviato il piano di Protezione Civile.A… Posted by Luca Salvetti on Tuesday, November 30, 2021

Si è verificata un’esplosione con combustione di idrocarburi presso lo stabilimento ENI Raffineria di Livorno ed è stato attivato il Piano di Emergenza Interno. – si legge nella nota diramata dalla Protezione Civile – Per il momento non sussistono pericoli per la popolazione residente. Le forze di intervento sono all’opera per mantenere la situazione sotto controllo. Rimanete chiusi dentro le vostre abitazioni o cercate riparo nel locale chiuso più vicino. Prestate attenzione ai messaggi trasmessi al fine dell’aggiornamento della situazione.

Incendio in corso in un impianto in manutenzione dello stabilimento Eni.La Protezione civile del Comune, a livello precauzionale invita la cittadinanza di tenere le finestre chiuse. Posted by Comune di Livorno on Tuesday, November 30, 2021

Anche il sindaco Luca Salvetti si è recato nella sede dello stabilimento per seguire l’evolversi della situazione e sul posto sono arrivate anche un paio di ambulanze. Per fortuna, però, al momento non sembra che ci siano feriti.

Fonte: Comune di Livorno

