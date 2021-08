Scompare il secondo lago più grande della Bolivia, senza la fonte di vita gli indigeni sono costretti a emigrare (BOZZA)

Il secondo lago più grande della Bolivia è sparito. Si è prosciugato circa sei anni fa, vittima del restringimento dei ghiacciai e delle deviazioni dell’acqua per l’irrigazione dei terreni agricoli.

Il fenomeno atmosferico denominato “El Niño” del 2015 ha contribuito, oltre all’essere umano e alle deboli politiche ambientali, al prosciugamento del lago, portando un’intensa siccità in tutta la Bolivia.

La flora e la fauna sono state fortemente colpite e le attività umane intorno al lago sono completamente cessate. Il 17 dicembre 2015, l’Assemblea Legislativa del dipartimento di Oruro ha dichiarato ufficialmente l’area vittima di un disastro ecologico.

Nelle zone andine, con l’altitudine, la temperatura è salita più che in altre aree: il clima sempre più caldo e secco ha reso il recupero di questo patrimonio naturale gradualmente più improbabile, ormai impossibile.

Per molte generazioni, la patria del popolo Uru nella Bolivia sud-occidentale non era affatto terra: erano le acque salmastre di questo lago, uno specchio d’acqua era fonte di vita.

Gli Uru un tempo dominavano un’ampia area della regione, intorno al confine cileno e non lontano da quello argentino. Oggi questa popolazione conta 635 anime, che ormai cercano altri modi per sopravvivere in questa terra arida.

I nostri nonni pensavano che il lago sarebbe durato tutta la vita, e ora il mio popolo è vicino all’estinzione perché la nostra fonte di vita è andata perduta

ha detto Luis Valero, capo delle comunità Uru.