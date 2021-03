La pandemia non ferma i giovani che alzano la voce per salvare il Pianeta e il loro futuro

Oggi i giovani e i cittadini di tutto il mondo, si riuniscono, sia fisicamente che virtualmente, in occasione dello Sciopero globale per il Clima, organizzato dal movimento Fridays for Future, per chiedere ai governi di intraprendere azioni urgenti e concrete per evitare il collasso climatico.

Con lo slogan “Basta False Promesse” sarà questo lo slogan che le ragazze e i ragazzi, lanceranno nella loro mobilitazione , e che ha l’obiettivo di rivendicare il “diritto ad un futuro” e di ribadire la necessità di porre fine nell’immediato all’uso di combustibili fossili e azzerare le emissioni di gas serra.

“Fridays For Future ovunque nel mondo torna a protestare perché i politici e le grandi aziende inquinanti fissano obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni e promettono che, in un lontano futuro, faranno qualcosa per contrastare la crisi climatica. Ma queste promesse vuote non servono a nulla perché non si può scendere a patti con le leggi della fisica. Abbiamo bisogno di azioni immediate e concrete in linea con il principio di giustizia climatica e con la scienza, ed essa ci dice che dobbiamo agire già ora perché abbiamo poco meno di 7 anni per invertire la rotta. I fondi del Next Generation Eu devono essere subito investiti in politiche per azzerare le emissioni di gas serra, la causa della crisi climatica”, spiegano i ragazzi che lottano per il Pianeta.

Azioni che darebbero il via alla Transizione Ecologica di cui abbiamo davvero bisogno, per assicurare in Italia e nel mondo, un presente e un futuro vivibili, nel rispetto della giustizia climatica.

“Gli effetti della crisi climatica sono già qui, e, se non interveniamo, la scienza ci dice che la situazione potrà solo peggiorare. Soltanto, noi, le persone di tutto il mondo, unite, possiamo ribaltare questa situazione”, tuonano i nostri giovani.

Tutti gli eventi in programma

In programma ci saranno azioni fisiche, dove possibile e nel rispetto assoluto delle norme anti Covid 19 per la tutela della salute, organizzate dai Gruppi Locali Fridays For Future e consultabili sulla mappa

Dalle ore 11.15 alle h.12.00 ci sarà un incontro online in diretta Youtube con Roberto Mercadini (attore teatrale, scrittore di successo e youtuber) e il quasi premio Nobel per la chimica prof. Vincenzo Balzani (professore emerito dell’Università di Bologna, scienziato e divulgatore di fama mondiale) dal titolo “Non le persone in piazza, ma la piazza alle persone”, organizzato da Fridays For Future Forlì insieme a tanti Gruppi Locali FFF di tutta Italia.

Alle ore 18.30 si terrà un’azione online in tutta Italia: una videochiamata su Zoom con musica, discorsi e un’enorme Social Bombing! Per agire insieme basterà collegarsi in videochiamata per ricevere dettagli per un grande Social Bombing su Instagram e azioni sugli altri social.

Durante la giornata sarà possibile seguire la diretta dalle piazze sui social di Fridays For Future Italia, da Torino a Milano, da Roma a Firenze.