In fiamme anche Savona: scoppiato terribile incendio in località Ciantagalletto

Gli incendi, in questa estate di roghi, sembrano destinati a non finire mai. Le fiamme questa volta hanno colpito i boschi della località Ciantagalletto, a Savona. L’incendio è iniziato intorno alle 15:30 del 21 agosto e da allora sono state sgomberate anche alcune case per timore che potessero essere raggiunte dalle fiamme.

Sul posto, come specifica Regione Liguria, sono intervenuti “due elicotteri regionali di stanza a Imperia e a Genova, oltre a cinque squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo di Bergeggi, Vado, Savona e Albissola Superiore“, raggiunti successivamente da un Canadair e da altre squadre di soccorso.

NUOVO INCENDIO IN LOCALITA’ CIANTAGALLETTO (SV). INTERVENUTI ELICOTTERI REGIONALI DA IMPERIA E DA GENOVA🔥 Un nuovo… Posted by Regione Liguria on Saturday, August 21, 2021

Nella mattinata di oggi gli elicotteri regionali provenienti dalla Spezia e Genova sono intervenuti per la bonifica dell’incendio. E al momento, secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione Liguria, Vigili del Fuoco e volontari dell’antincendio boschivo continuano le operazioni sul posto.

Nel frattempo è stata montata una vasca da 12mila litri d’acqua per rendere più tempestive le operazioni da parte degli elicotteri.

INCENDI, DUE ELICOTTERI REGIONALI ANTINCENDIO A CIANTAGALLETTO (SV). ALLESTITA VASCA DA 12MILA LITRI🚁 Questa mattina… Posted by Regione Liguria on Sunday, August 22, 2021

Sulla propria pagina fb, la Regione Liguria ha ricordato a tutti “che in questo periodo vige lo stato di grave pericolosità ed è vietato accendere fuochi o utilizzare attrezzature che fanno scintille”.

Leggi anche: