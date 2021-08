Sardegna: i turisti continuano a portarsi a casa sabbia, ciottoli e conchiglie nonostante le multe salate

Purtroppo ci risiamo. Nonostante le tante raccomandazioni, le campagne divulgative, gli spot a tema e le sanzioni che vanno dai 500 ai 3mila euro, i turisti continuano a depredare le spiagge. È successo puntualmente anche quest’anno in Sardegna dove, sulle spiagge di Villasimius, 250 chili di materiale rubato tra conchiglie, sassi, sabbia, sono stati individuati (in tempo) dal corpo delle Guardie Ambientali locali. A darne notizia è il profilo facebook di “Sardegna Rubata e Depredata” che scrive:

Eppure è un concetto semplice da capire ….. dell’ecosistema spiaggia non si deve portare via niente! Per chi non ha le capacità di capirlo da solo non mancano le informazioni, gli avvisi, gli spot e la martellante campagna divulgativa… Ma niente, questi preferiscono tornare a casa con una multa da 1000 euro…… 250 chili di materiale portato via negli ultimi giorni dalle spiagge di Villasimius oggi torna a casa. Gli instancabili amici del corpo delle Guardie Ambientali di Villasimius riporteranno ogni singolo granello nel luogo che gli compete.